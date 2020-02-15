Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz'ün antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Şubat Pazartesi günü devam edecek.
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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