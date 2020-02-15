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15 Şubat 2020, Cumartesi
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maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 23. haftasında Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK 'nde yönetiminde basına kapalı gerçekleştirildi.

, 'in 23. haftasında Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK 'nde yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz'ün antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Şubat Pazartesi günü devam edecek.

  1. 15.02.2020
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