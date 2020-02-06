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06 Şubat 2020, Perşembe
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Yeni hedef 17’lik Ugalde

Yeni hedef 17’lik Ugalde

'ın scout ekibi, kariyerini 'da sürdüren 'yi beğendi.

'ın scout ekibi, kariyerini 'da sürdüren 'yi beğendi. Henüz 17 yaşında olan Kosta Rikalı oyuncu hem hücumun en ucunda hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Ugalde bu sezon 5 maçta forma giydi. 2 gol, 1 asistle oynadı.
  1. 6.2.2020
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