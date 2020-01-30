Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenlenilen imza törenine siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Beşiktaş Kulübü,nün, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenlediği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.
Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.
Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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