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30 Ocak 2020, Perşembe
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Beşiktaşlı taraftarlardan 'ın imza törenine

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi

Futbol Takımı'nın yeni için 'ta düzenlenilen imza törenine siyah-beyazlı taraftarlar gösterdi.

Kulübü,nün, futbol takımının yeni için 'ta düzenlediği imza törenine taraftarlar gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.

Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.

Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.

  1. 30.01.2020
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