Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın yeni hocası Vodafone Park'ta düzenlenen törende imzayı attı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın imza töreninde taraftara seslendi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bizim en kıymetli varlığımız siz taraftarlarımızsınız. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük değer Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldılar. Kendisinin gösterdiği tavıra ve anlayışa çok teşekkür ediyorum.

Bu sürece kadar görev yapan sayın Abdullah Avcı'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Arkadaşlar çok heyecanlıyım. 2 cümle söylesem yeterli olacak. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlı olmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bu şansı verdikleri için bize.

Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.









