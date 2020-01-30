Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri...
Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği Sergen Yalçın imzayı attı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlı taraftarlar da yeni hocasına desteğini gösterdi. İşte Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ilk sözleri...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın yeni hocası Vodafone Park'ta düzenlenen törende imzayı attı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın imza töreninde taraftara seslendi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bizim en kıymetli varlığımız siz taraftarlarımızsınız. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük değer Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldılar. Kendisinin gösterdiği tavıra ve anlayışa çok teşekkür ediyorum.
Bu sürece kadar görev yapan sayın Abdullah Avcı'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Arkadaşlar çok heyecanlıyım. 2 cümle söylesem yeterli olacak. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlı olmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bu şansı verdikleri için bize.
Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 19:27
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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