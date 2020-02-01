Yalçın için düzenlenen imza töreni, Avrupa’da “Kahramanlara yakışır" başlığıyla duyuruldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen, Vodafone Park'ta düzenlenen görkemli imza töreniyle Avrupa basınının gündemine oturdu. Sergen'in imza törenini 22 bin taraftar tribünden takip etti ve bu alanda rekor kırıldı. Guti Hernandez için 20 bin, Quaresma için ise 18 bin taraftar tribünleri doldurmuştu. Tribündeki 22 bin kişinin yanısıra 5 bin kişi ise dışarıda kaldı. Sadece kapalı ve açık tribünü açan yönetim, tribünler dolunca kapıları kapattı ve 5 bin kadar taraftar dışarıda kaldı.
İNANILMAZ
Daily Mail, Sergen için düzenlenen bu görkemli imza törenini manşetine taşıdı ve 'İnanılmaz bir karşılama' ifadelerini kullandı. Gazete, çiçeği burnunda teknik adam için düzenlenen imza töreninin 'kahramanlara yakışır' bir organizasyon olduğunu yazdı. Beşiktaş taraftarının meşalelerle görsel şölen oluşturmasına da ayrı bir parantez açan Daily Mail, stadyumda muhteşem bir atmosfer oluştuğunu belirtti.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Avrupa basını Sergen’i konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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