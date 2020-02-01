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01 Şubat 2020, Cumartesi
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basını ’i konuştu

Avrupa basını Sergen’i konuştu

Yalçın için düzenlenen imza töreni, ’da “Kahramanlara yakışır" başlığıyla duyuruldu

'ın yeni teknik direktörü , Vodafone Park'ta düzenlenen görkemli imza töreniyle basınının gündemine oturdu. Sergen'in imza törenini 22 bin taraftar tribünden takip etti ve bu alanda rekor kırıldı. Guti Hernandez için 20 bin, Quaresma için ise 18 bin taraftar tribünleri doldurmuştu. Tribündeki 22 bin kişinin yanısıra 5 bin kişi ise dışarıda kaldı. Sadece kapalı ve açık tribünü açan yönetim, tribünler dolunca kapıları kapattı ve 5 bin kadar taraftar dışarıda kaldı.

İNANILMAZ

, Sergen için düzenlenen bu görkemli imza törenini manşetine taşıdı ve 'İnanılmaz bir karşılama' ifadelerini kullandı. Gazete, çiçeği burnunda teknik adam için düzenlenen imza töreninin 'kahramanlara yakışır' bir organizasyon olduğunu yazdı. Beşiktaş taraftarının meşalelerle görsel şölen oluşturmasına da ayrı bir parantez açan Daily Mail, stadyumda muhteşem bir atmosfer oluştuğunu belirtti.

  1. 1.2.2020
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