Maçın tek güzel tarafı Rıdvan!
Şenol Fidan yönetimde maça çıkan Beşiktaş'ta da sürprizler yaşandı. Caner'i kulübeye çeken Fidan, 18 yaşındaki Rıdvan'ı ilk 11'e koydu.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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