Maçın tek güzel tarafı Rıdvan! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Maçın tek güzel tarafı Rıdvan!

Maçın tek güzel tarafı Rıdvan!

Maçın tek güzel tarafı Rıdvan!

yönetimde maça çıkan 'ta da sürprizler yaşandı. Caner'i kulübeye çeken Fidan, 18 yaşındaki Rıdvan'ı ilk 11'e koydu.

yönetimde maça çıkan 'ta da sürprizler yaşandı. Caner'i kulübeye çeken Fidan, 18 yaşındaki Rıdvan'ı ilk 11'e koydu. Büyük beğeni toplayan genç sol bek, 63 kez topla buluştu, yüzde 83.3 isabetli pas oranı ile oynadı. Taraftarlar, "Maçın tek güzel tarafı Rıdvan Yılmaz" değerlendirmesi yaptı.
  1. 27.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maçın tek güzel tarafı Rıdvan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN