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27 Ocak 2020, Pazartesi
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cezalı

Necip Uysal cezalı

'ta gören ve cezalı duruma düşen , gelecek hafta deplasmanında forma giyemeyecek.

'ta gören ve cezalı duruma düşen , gelecek hafta deplasmanında forma giyemeyecek. Bu arada karşısında takımının tek golünü kaydeden , bu sezon 6. golüne ulaştı. Golcü futbolcu penaltı vuruşundan ise 3. golünü kaydetti.
  1. 27.1.2020
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