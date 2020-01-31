Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...

Ara transfer döneminde mali sorunlar nedeniyle herhangi bir takviye yapamayan ve Guilherme operasyonunda da direkten dönen siyah beyazlılarda öze dönüş yaşanıyor... Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Kara Kartal, yeni projesiyle 2. devrede iddialı bir çıkış yakalamak isterken, diğer yandan da geleceğin temellerini atmanın planlarını yapıyor. Buna göre Beşiktaş yönetimi, çiçeği burnunda Teknik Direktörü'nün yanına tecrübe abidesi Mircea Lucescu'yu Sportif Direktör olarak takımın başına getirerek yeni yepyeni projesi için düğmeye basacak! İşte o projenin detayları...

31 Ocak 2020 Cuma 11:59 Güncelleme: 31.01.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





