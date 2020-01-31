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Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
Ara transfer döneminde mali sorunlar nedeniyle herhangi bir takviye yapamayan ve Guilherme operasyonunda da direkten dönen siyah beyazlılarda öze dönüş yaşanıyor... Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Kara Kartal, yeni projesiyle 2. devrede iddialı bir çıkış yakalamak isterken, diğer yandan da geleceğin temellerini atmanın planlarını yapıyor. Buna göre Beşiktaş yönetimi, çiçeği burnunda Teknik Direktörü'nün yanına tecrübe abidesi Mircea Lucescu'yu Sportif Direktör olarak takımın başına getirerek yeni yepyeni projesi için düğmeye basacak! İşte o projenin detayları...
31 Ocak 2020 Cuma 11:59
Güncelleme: 31.01.2020 12:15
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Ara transfer döneminde yaşadığı mali kriz sebebiyle yeni takviyelerine imza attıramayan Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılıyor... Siyah beyazlılar, son olarak Abdullah Avcı ile çalışmış ancak tecrübeli teknik adamla kısa süre içerisinde yollarını ayırmıştı.
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Avcı'nın ardından yeni bir teknik direktör arayışına giren Kara Kartal, ibreyi kulübün efsane ismi Sergen Yalçın'a çevirmişti. Yalçın, "Beşiktaş ile para konuşmam" derken, siyah beyazlı kulübe resmi imzayı atacağının sinyallerini vermişti.
Beşiktaşlı yetkililerin Sergen Yalçın ile anlaşmasının ardından, siyah beyazlı efsaneye rüya gibi bir karşılaşma yapıldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sergen Yalçın için özel bir imza töreni düzenlerken, binlerce siyah beyazlı taraftar stadyumu doldurdu ve yeni hocasını meşalelerle, marşlarla karşıladı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sergen Yalçın kollarını sıvadı ve Beşiktaş'ta ki yeni stratejisini belirledi. Çiçeği burnunda teknik direktör, çıktığı ilk antrenmanda güler yüzlülüğü ile dikkat çekerken, teknik ekip ve futbolcularla özel olarak selamlaştı.
Ara transferde herhangi bir ismi kadrosuna dahil edemeyen siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, imza töreninin ardından sorunları masaya yatırdı.