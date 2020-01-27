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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Hafta içinde son 16 turunda 'a elenen ve ile yollarını ayıran , bu sezon 7. yenilgisini aldı.

Hafta içinde son 16 turunda 'a elenen ve ile yollarını ayıran , bu sezon 7. yenilgisini aldı. Haftayı 30 puanla kapatan siyahbeyazlı ekip, ligde son 5 maçında 4. mağlubiyetini yaşadı, 12 puandan oldu.
  1. 27.1.2020
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