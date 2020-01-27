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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Penaltı bekledi

Penaltı bekledi

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasının 75. dakikasında ile Gassama arasında yaşanan pozisyon da dün çok konuşulan anlardan birisi oldu.

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasının 75. dakikasında ile Gassama arasında yaşanan pozisyon da dün çok konuşulan anlardan birisi oldu. Gassama ile girdiği mücadele sonrasında altı pas içerisinde yerde kalan Necip Uysal penaltı bekledi ancak hakem "Devam" dedi. Pozisyondan sonra VAR odası ile görüşen hakem Hüseyin Göçek, kararını bir kez daha teyit etti ve daha önceden başka bir pozisyon için durduğu oyunu hava atışıyla başlattı.
  1. 27.1.2020
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