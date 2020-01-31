Beşiktaş'tan son gün bombası! ''Acilen İstanbul'a gitsin''

Beşiktaş'a transferin son gününde yeni bir isim daha önerildi. Coronavirüs'ün başladığı şehir olan Wuhan takımında oynayan, Fildişili Jean Evrard Kouassi'nin menajeri kulüp yönetimine giriş çıkışların yasak şehre dönmek istemediği mesajını iletmiş; menajeri de Beşiktaş'a , "Siyah-beyazlı formayı giymek istiyor" şeklinde bir mesaj göndermişti. Kouassi'nin belgeleri istenirken; 25 yaşındaki oyuncunun menajerine de "Eğer bu süreci takımsız geçirmek istemiyorsa, acilen İstanbul'a gelsin" çağrısı yapıldığı kaydedildi.