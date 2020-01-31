Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta transferin son gününde hareketlilik yaşanıyor. Kanat oyuncularından yeterli verimi alamayan siyah-beyazlılara sürpriz bir isim önerildi.
Beşiktaş'a transferin son gününde yeni bir isim daha önerildi. Coronavirüs'ün başladığı şehir olan Wuhan takımında oynayan, Fildişili Jean Evrard Kouassi'nin menajeri kulüp yönetimine giriş çıkışların yasak şehre dönmek istemediği mesajını iletmiş; menajeri de Beşiktaş'a , "Siyah-beyazlı formayı giymek istiyor" şeklinde bir mesaj göndermişti. Kouassi'nin belgeleri istenirken; 25 yaşındaki oyuncunun menajerine de "Eğer bu süreci takımsız geçirmek istemiyorsa, acilen İstanbul'a gelsin" çağrısı yapıldığı kaydedildi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'tan son gün bombası! ''Acilen İstanbul'a gitsin'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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