Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e lisans çıkarılıyor
Beşiktaş Kulübü, imza parası nedeniyle A Takım'a çıkarma konusunda problem yaşadığı 18 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic'in lisansını yarın çıkarıyor.
Beşiktaş, sezon başında U19 takımına transfer edilen Ajdin Hasic'i A Takım'a çıkarmak için girişimlerini sürdürüyordu.
Eski yönetimin yaptığı anlaşma nedeniyle 2 milyon Euro'luk imza parası ödemek durumunda olan siyah-beyazlı ekip, aradaki pürüzleri gidererek Hasic ile anlaşma sağladı.
TRT Spor'un haberine göre Kara Kartal, 18 yaşındaki Boşnak forvetin lisansını yarın çıkaracak.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 20:23
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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