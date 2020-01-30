Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e lisans çıkarılıyor

Beşiktaş, sezon başında U19 takımına transfer edilen Ajdin Hasic'i A Takım'a çıkarmak için girişimlerini sürdürüyordu.

Eski yönetimin yaptığı anlaşma nedeniyle 2 milyon Euro'luk imza parası ödemek durumunda olan siyah-beyazlı ekip, aradaki pürüzleri gidererek Hasic ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre Kara Kartal, 18 yaşındaki Boşnak forvetin lisansını yarın çıkaracak.