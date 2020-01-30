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30 Ocak 2020, Perşembe
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'ta 'e lisans çıkarılıyor

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e lisans çıkarılıyor

Kulübü, imza parası nedeniyle A Takım'a çıkarma konusunda problem yaşadığı 18 yaşındaki Boşnak forvet 'in lisansını yarın çıkarıyor.

, sezon başında U19 takımına transfer edilen 'i A Takım'a çıkarmak için girişimlerini sürdürüyordu.

Eski yönetimin yaptığı anlaşma nedeniyle 2 milyon Euro'luk imza parası ödemek durumunda olan siyah-beyazlı ekip, aradaki pürüzleri gidererek Hasic ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre Kara Kartal, 18 yaşındaki Boşnak forvetin lisansını yarın çıkaracak.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 20:23
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