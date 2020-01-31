Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng İstanbul'a geldi!
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Beşiktaş bombayı patlattı... Siyah beyazlılar, son olarak Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek camiada bütünlüğü sağlarken, genç teknik direktöre dünyaca ünlü yıldızı hediye etti. Buna göre Beşiktaş, daha önce Barcelona ve Milan'da da forma giyen Kevin Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Ganalı futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi.Peki Kevn Prince Boateng kimdir? Hangi pozisyonda forma giyiyor? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'e dair bilmeniz gerekenler ve anlaşmanın detayları...
Beşiktaş, dev transfer operasyonununda mutlu sona ulaştı... Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng İstanbul'a geldi. Beşiktaş ile 1.5 yıllığına anlaşan Ganalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek.
KEVIN PRINCE BOATENG KİMDİR?
6 Mart 1987'de Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Kevin Prince Boateng, aslen Gana uyrukludur. Orda saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliiyor.
Kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Hertha Berlin altyapısında ve A Takımı'nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham'a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını terletmişti.
Boateng, bu sezon Fiorentina formasıyla toplamda çıktığı 15 müsabakada 1 gol kaydederken, 685 dakika sahada kaldı.
İBRAHİM TATLISES HAYRANI
Boateng,daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Ganalı futbolcu İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını dinlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.
Şarkının sözlerine de eşlik eden 32 yaşındaki futbolcunun paylaşımı Türk takipçileri tarafından büyük beğeni almıştı.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 20:45
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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