Kötünün iyisi

Sezon başında yeni bir yapılanmaya yönelen ve teknik direktör Abdullah Avcı'yla anlaşan Kara Kartal, 2019 senesinde beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Süper Lig'de ilk 6 sıra içerisinde en az gol atan takım olan Beşiktaş 27 gol kaydetti. Beşiktaş'ın attığı 27 golün 11'i forvetleri Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan gelirken toplamda 1772 dakika süre aldılar. Burak ve Umut 3'er kez sarı kart görürken, Güven ise 2 sarı kartla devreyi tamamladı.

SAVUNAMIYOR

Beşiktaş deneyimli kaleci Loris Karius'un koruduğu kalesinde ise 22 gol görerek ilk 6 sıra içerisinde en fazla gol yiyen takım olma unvanını aldı. Stoper bölgesinde 16 maçta 1333 dakika süre alan Domagoj Vida en istikrarlı futbolcuların içine girdi; sezon başında transfer edilen Victor Ruiz ise sakatlıklar nedeniyle sadece 9 karşılaşmada 810 dakika süre alabildi. Yine stoper bölgesinde oynayan Enzo Roco ise 5 mücadelede forma giyip 450 dakika sahada kaldı.

Sezon başında transfer edilen Georges- Kevin N'Koudou toplamda 11 karşılaşmaya çıkarken bunların sadece 6'sında ilk 11'de yer aldı. 683 dakika süre alabilen kanat oyuncusu 2 gol attı; ayrıca 1 de sarı kart gördü.

EN AZ SÜRE ALANLAR

Sadece bir maçta sahada yer alabilen kaleci Utku Yuvakuran, 90 dakika forma giydi. Orkan Çınar 3 maçta toplam 44 dakika şans bulabildi. Muhayer Oktay ise bir maçta 6 dakika oynayabildi.



EN ÇOK SÜRE ALANLAR

Karius 16 maçta 1440 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim oldu. Sırasıyla Caner 1410, Gökhan Gönül 1345, Vida 1333, Adem Ljajic 1196 ve Atiba Hutchinson 1178 dakika süre alan isimler oldu.



EN HIRÇIN OYUNCU CANER ERKİN

Siyah-beyazlı ekipte Karius'tan sonra en çok süre alan oyuncu olan Caner, 6 sarı ve 1 kırmızı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti. Beşiktaş'ta Ljajic 5, Lens ve Ruiz ise dörder, Elneny 3 sarı ve 1 kırmızı, Vida ise 1 kırmızı kart gördü. Kartal'da 14 maçta 944 dakika süre alan Diaby ise hiç kart görmedi.