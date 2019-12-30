Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve transfer!

Sezonun ilk yarısında Abdullah Avcı yönetiminde 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 30 puanla 5. sırada yer aldı. Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken siyah-beyazlılarda ara transfer dönemi yaklaşırken hareketlilik başladı. Alman file bekçisi Loris Karius'la ilgili kesin kararını veren Kartal, Süper Lig'in yıldızı için düğmeye bastı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmelerinin detayları...
30 Aralık 2019 Pazartesi 23:13
Güncelleme: 30.12.2019 23:13
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Süper Lig'in ilk devresi 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş, puan cetvelinde kendine 5. sırada yer buldu.
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Lige yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna iyi bir start veremedi. Ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet 2 de beraberlikle 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, 8. haftada Galatasaray galibiyetiyle 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.
Beşiktaş, sezonun ilk devresini ise 4-1'likGençlerbirliği galibiyeti ile tamamlarken gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi.
Siyah-beyazlılarda kaleci Karius'un takımdaki geleceği bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Alman file bekçisi zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olmuştu.
Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarı periyodunda siyah-beyazlı takımda vazgeçilmez isim LorisKarius olmuştu. 17 haftanın 16'sında11'de görev yapan Karius, bin 440 dakika sahada kaldı.