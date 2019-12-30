Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve transfer! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve transfer!

Sezonun ilk yarısında Abdullah Avcı yönetiminde 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 30 puanla 5. sırada yer aldı. Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken siyah-beyazlılarda ara transfer dönemi yaklaşırken hareketlilik başladı. Alman file bekçisi Loris Karius'la ilgili kesin kararını veren Kartal, Süper Lig'in yıldızı için düğmeye bastı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmelerinin detayları...
30 Aralık 2019 Pazartesi 23:13 Güncelleme: 30.12.2019 23:13
Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve 1 transfer!

Süper Lig'in ilk devresi 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş, puan cetvelinde kendine 5. sırada yer buldu.

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Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve 1 transfer!

Lige yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna iyi bir start veremedi. Ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet 2 de beraberlikle 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, 8. haftada Galatasaray galibiyetiyle 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve 1 transfer!

Beşiktaş, sezonun ilk devresini ise 4-1'lik Gençlerbirliği galibiyeti ile tamamlarken gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi.

Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve 1 transfer!

Siyah-beyazlılarda kaleci Karius'un takımdaki geleceği bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Alman file bekçisi zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olmuştu.

Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve 1 transfer!

Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarı periyodunda siyah-beyazlı takımda vazgeçilmez isim Loris Karius olmuştu. 17 haftanın 16'sında 11'de görev yapan Karius, bin 440 dakika sahada kaldı.

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