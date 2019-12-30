Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve transfer!

Lige yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna iyi bir start veremedi. Ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet 2 de beraberlikle 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, 8. haftada Galatasaray galibiyetiyle 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.