Beşiktaş'ta transfer depremi! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta transfer depremi! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...

Beşiktaş'ta transfer depremi! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğlulları ve teknik direktör Abdullah Avcı üçgeninde gelecek - gidecek isimleri netleştiriyor. Scoutlarını Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderen Kara Kartal, şampiyonluk yolunda takıma katkıda bulunabilecek isimlere resmi imzayı attırmak için uğraş veriyor... Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra siyah beyazlılarda beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalındı! Avcı ve Çebi, uzlaşamadığı bu konuda kriz masasına oturmayı planlıyor... İşte Beşiktaş'ı adeta alt üst eden o gelişme ve detayları!
30 Aralık 2019 Pazartesi 16:12 Güncelleme: 30.12.2019 16:24
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...

Beşiktaş'ın ara transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor... Siyah beyazlı yöneticiler, şampiyonluk yolunda katkı verecek ve takıma çabuk uyum sağlayacak yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

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Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...

Süper Lig'in resmen ara vermesinin ardından Kara Kartal, bu hususta resmi girişimlerine başladı... Siyah-beyazlılar, transferlerini öncelik sırasına göre yapacak.

Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...

YUNUS'A YEŞİL IŞIK

Bun hususta Yunus Mallı için ilk resmi açıklama geldi. Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'ta son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Yunus Mallı hakkında açıklamalarda bulunan amcası ve menajeri İlhan Mallı, "Yunus Mallı'nın yeniden oynadığını görmek istiyoruz, maalesef bu sezon durum böyle olmadı" dedi.

Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...

Yunus Mallı'nın Beşiktaş'a olası transferi hakkında da açıklamalarda bulunan İlhan Mallı, "Beşiktaş yönetimi ile henüz bir temasımız olmadı, somut bir şey yok ancak önümüzdeki birkaç içerisinde temas kurulabilir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...

Yunus Mallı'yı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Alman ekibi Wolfsburg ile görüşmelerini sürdürüyor ve bu transfer sürecinde Abdullah Avcı'nın da oldukça istekli olduğu biliniyor.

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