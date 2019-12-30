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Beşiktaş'ta transfer depremi! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğlulları ve teknik direktör Abdullah Avcı üçgeninde gelecek - gidecek isimleri netleştiriyor. Scoutlarını Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderen Kara Kartal, şampiyonluk yolunda takıma katkıda bulunabilecek isimlere resmi imzayı attırmak için uğraş veriyor... Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra siyah beyazlılarda beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalındı! Avcı ve Çebi, uzlaşamadığı bu konuda kriz masasına oturmayı planlıyor... İşte Beşiktaş'ı adeta alt üst eden o gelişme ve detayları!
30 Aralık 2019 Pazartesi 16:12 Güncelleme: 30.12.2019 16:24
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
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Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
YUNUS'A YEŞİL IŞIK
Bun hususta Yunus Mallı için ilk resmi açıklama geldi. Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'ta son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Yunus Mallı hakkında açıklamalarda bulunan amcası ve menajeri İlhan Mallı, "Yunus Mallı'nın yeniden oynadığını görmek istiyoruz, maalesef bu sezon durum böyle olmadı" dedi.
Beşiktaş'ta deprem! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı...
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