Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte takımlar da tamamen transfer dönemine odaklandı. Şampiyonluk yarışının kıran kırana geçtiği ligde takımlar kadrosunu güçlendirmek için ince eleyip sık dokuyacaklar. Bu kapsamda ara sıra Türk kulüplerinin transferde karşı karşıya geldiği de oluyor. Bu kez Galatasaray ile Beşiktaş'ın aynı oyuncuyu istediği ortaya çıktı. Hem de bu bilgi bizzat oyuncudan geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)