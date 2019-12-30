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Yıldız futbolcudan bomba itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi ama...
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte takımlar da tamamen transfer dönemine odaklandı. Şampiyonluk yarışının kıran kırana geçtiği ligde takımlar kadrosunu güçlendirmek için ince eleyip sık dokuyacaklar. Bu kapsamda ara sıra Türk kulüplerinin transferde karşı karşıya geldiği de oluyor. Bu kez Galatasaray ile Beşiktaş'ın aynı oyuncuyu istediği ortaya çıktı. Hem de bu bilgi bizzat oyuncudan geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Aralık 2019 Pazartesi 12:29
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Şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu Süper Lig'de, ilk yarının tamamlanmasının ardından dev kulüpler büyük bir şok yaşadı. Zira Anadolu ekipleri bu sezon dikkat çeken bir başarıya imza atarken, Demir Grup Sivasspor da ilk yarıyı lider bitiren takım oldu.
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüpler de ligdeki istikrarsız gidişlerine son vermek ve zirve yarışından kopmamak için ocak ayı transfer dönemini iyi değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.
Oyuncu listesi finansal nedenlerden dolayı kısıtlı olan kulüpler zaman zaman da aynı oyuncu için devreye girebiliyor. Onlardan biri de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşandı.
Belçika Ligi takımlarından Gent'te forma giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk verdiği röportajda dikkat çeken ifadelere imzasını attı.
Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı futbolcu, "Kulübümle yeni sözleşme imzaladığımda beni satabileceklerini söylediler. Serbest kalma maddesi eklemediler ancak beni bırakacaklardı" dedi.