Siyah-beyazlı takım, 3-10 Ocak tarihindeki kampta Mezökövesd ve Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Süper Lig'in devre arasında Antalya'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımının, 3-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği kamptaki hazırlık maçlarının tarihi belli oldu.
Kamptaki ilk hazırlık maçını 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd ile oynayacak Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.
Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.
- 17.12.2019
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
doğru Hocam bence cezayı sen kestin,öne geçmişken bu kadar ısırmayan takıma karşı bile yeniliyorsa takım bunun baş sorumlusu olduğun gerçek.
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
paşa Hocam marifet sakatlık ve zorunluluktan değil,bu tip maçlarda öne geçmişken formsuz futbolcular yerine gençleri oynatmakta.
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Okan Buruk'tan flaş Serkan Kırıntılı göndermesi!
Toplam 1
Yorum
mustafa Başka mazeret bulamadın herhalde.
Beşiktaş Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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