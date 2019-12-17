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17 Aralık 2019, Salı
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kampında iki hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

Siyah-beyazlı takım, tarihindeki kampta Mezökövesd ve Altınordu ile karşı karşıya gelecek. , 'in devre arasında 'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımının, tarihleri arasında gerçekleştirileceği kamptaki hazırlık maçlarının tarihi belli oldu.

Kamptaki ilk hazırlık maçını 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de 1. Lig ekibi Mezökövesd ile oynayacak , 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da ise 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.

Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 17.12.2019
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