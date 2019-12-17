Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

ayrılığı açıkladı! ... Son dakika transfer haberleri

Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında açılan bir pankart sonrası taraftarla tartışan , 'da yolun sonuna geldi. , Marcelo'nun ayrılık kararı aldığını resmen açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'un sportif direktörü , 'ın eski futbolcusu 'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Deneyimli futbolcunun 1.5 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini ifade eden Juninho, Marcelo'nun takım için önemine de dikkati çekti.

İşte Juninho'nun açıklamaları:

"Marcelo takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Eğer orta yolu bulabilirsek uzlaşmak ve takımda tutmak istiyoruz. Çünkü takımımıza güç katan bir oyuncu. Geçen sezon ilk 11 oyuncusuydu. Bu sezon ise yedek kaldı. Ama en ufak bir problem dahi çıkarmadı. Sanırım yolun sonuna geldik."

Erman Toroğlu: Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider!

  1. 17.12.2019
  2. Güncelleme: 17.12.2019 14:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN