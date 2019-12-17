Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında açılan bir pankart sonrası taraftarla tartışan Marcelo, Lyon'da yolun sonuna geldi. Juninho, Marcelo'nun ayrılık kararı aldığını resmen açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un sportif direktörü Juninho, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
Deneyimli futbolcunun 1.5 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini ifade eden Juninho, Marcelo'nun takım için önemine de dikkati çekti.
İşte Juninho'nun açıklamaları:
"Marcelo takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Eğer orta yolu bulabilirsek uzlaşmak ve takımda tutmak istiyoruz. Çünkü takımımıza güç katan bir oyuncu. Geçen sezon ilk 11 oyuncusuydu. Bu sezon ise yedek kaldı. Ama en ufak bir problem dahi çıkarmadı. Sanırım yolun sonuna geldik."
- 17.12.2019
- Güncelleme: 17.12.2019 14:43
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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