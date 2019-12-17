Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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deplasmanda ile karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. maçında yarın temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Grubunda 3 galibiyet ve 5 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 7. sırada bulunuyor. ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

, 'daki karşılaşmada Casademont Zaragoza'ya 74-73 mağlup olmuştu.

  1. 17.12.2019
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