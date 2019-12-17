Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak

Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Grubunda 3 galibiyet ve 5 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 7. sırada bulunuyor. Casademont Zaragoza ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta, İstanbul'daki karşılaşmada Casademont Zaragoza'ya 74-73 mağlup olmuştu.