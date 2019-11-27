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27 Kasım 2019, Çarşamba
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İlk hedef Guilherme

İlk hedef Guilherme

Ocak’ta kadrosunu takviye edecek olan siyah-beyazlılar, Malatyaspor’la 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme için sarı-kırmızılılarla masaya oturacak.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan 'ta devre arası çalışmaları başladı. Kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen siyahbeyazlılarda ilk hedef forması giyen Guilherme. Beşiktaş, devre arasında kadroya katmayı planladığı Brezilyalı oyuncu Guilherme ile ilk teması sağladı. Oyuncunun menajeriyle Ümraniye 'nde bir araya gelen yöneticiler, bu futbolcunun şartlarıyla ilgili bilgi aldı.

YALÇIN'DAN GÖRÜŞ ALINDI

Beşiktaş Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği orta saha oyuncusu konusunda girişimlere başlayacak olan Beşiktaş, anlaşmanın sağlanması halinde Guilherme'yi transfer edecek. Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme'nin bonservisi Serie B ekiplerinden Benevento'da bulunuyor. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin Brezilyalı oyuncu Guilherme konusunda Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan da görüş aldığı öğrenildi.

  1. 27.11.2019
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