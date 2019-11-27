İlk hedef Guilherme

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları başladı. Kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen siyahbeyazlılarda ilk hedef Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme. Beşiktaş, devre arasında kadroya katmayı planladığı Brezilyalı oyuncu Guilherme ile ilk teması sağladı. Oyuncunun menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen yöneticiler, bu futbolcunun şartlarıyla ilgili bilgi aldı.

YALÇIN'DAN GÖRÜŞ ALINDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği orta saha oyuncusu konusunda girişimlere başlayacak olan Beşiktaş, anlaşmanın sağlanması halinde Guilherme'yi transfer edecek. Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme'nin bonservisi İtalya Serie B ekiplerinden Benevento'da bulunuyor. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin Brezilyalı oyuncu Guilherme konusunda Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan da görüş aldığı öğrenildi.