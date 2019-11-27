İlk hedef Guilherme
Ocak’ta kadrosunu takviye edecek olan siyah-beyazlılar, Malatyaspor’la 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme için sarı-kırmızılılarla masaya oturacak.
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları başladı. Kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen siyahbeyazlılarda ilk hedef Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme. Beşiktaş, devre arasında kadroya katmayı planladığı Brezilyalı oyuncu Guilherme ile ilk teması sağladı. Oyuncunun menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen yöneticiler, bu futbolcunun şartlarıyla ilgili bilgi aldı.
YALÇIN'DAN GÖRÜŞ ALINDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği orta saha oyuncusu konusunda girişimlere başlayacak olan Beşiktaş, anlaşmanın sağlanması halinde Guilherme'yi transfer edecek. Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme'nin bonservisi İtalya Serie B ekiplerinden Benevento'da bulunuyor. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin Brezilyalı oyuncu Guilherme konusunda Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan da görüş aldığı öğrenildi.
- 27.11.2019
-
Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
-
Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
-
Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
İlk hedef Guilherme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.