Sezona kötü bir başlangıç yapan ve son haftalarda gösterdiği performans ile zirve yarışına tekrar ortak olan Beşiktaş, Süper Lig'de en çok kart gören takımlar sıralamasında zirvede yer alıyor.
Siyah beyazlıları en fazla kart gören takımlar sıralamasında Sivas 31, Galatasaray 30, Denizli, Göztepe, G.Birliği ve Kayseri (29) takip etti.
En az kart gören takım ise 12 kartla Fenerbahçe oldu. Başakşehir 20, Trabzonspor 21, Konya, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor da en az kart gören (22) ekipler arasında yer aldı.
- 07.11.2019
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 4
Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 5
Yorum
TORUN EN BÜYÜK YARDIMCISI SEEN OLMALIYDIN ABRÜRAHİM BAŞKAN SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARISIZLIK OLMAZ. SEN OYNAMAYAN ADAMA FUTBOL OYNATTIN. ŞİMDİ NEREDESİN. YOKLARDASIN. İMPA-
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 2
Yorum
ANLAYAMAMIŞ.ZAMANI GEÇMİŞ HOCANIN GS FUTBOLUNU AVRUPA FUTBOLU SEVİYESİNE TAŞIYACAK BİRİSİ BU GS TAKIMININ BAŞINA GELMELİ. TOPLAMA EMEKLİLERLE BU İŞİN OLAMAYACAĞINI İMPARATOR
Beşiktaş Süper Lig'de zirvede! İşte o istatistik... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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