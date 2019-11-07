Beşiktaş Süper Lig'de zirvede! İşte o istatistik... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Süper Lig'de zirvede! İşte o istatistik...

'de zirvede! İşte o istatistik...

Beşiktaş Süper Lig'de zirvede! İşte o istatistik...

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve son haftalarda gösterdiği performans ile zirve yarışına tekrar ortak olan , 'de en çok kart gören takımlar sıralamasında zirvede yer alıyor.

'de 10 haftalık periyotta hakem hataları sıkça gündeme gelirken, en çok faul ve kart gören takımlar sıralaması belli oldu. Kayserispor, 162 faul ile en çok faul yapan takım olurken, en çok kart gören takım 33 kez ile oldu. Kartal bu sezon 121 faul yaptı.

Siyah beyazlıları en fazla kart gören takımlar sıralamasında 31, 30, , , G.Birliği ve (29) takip etti.

En az kart gören takım ise 12 kartla oldu. 20, 21, , ve da en az kart gören (22) ekipler arasında yer aldı.

  1. 07.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Süper Lig'de zirvede! İşte o istatistik... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN