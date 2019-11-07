İşte Braga-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, Braga karşısında ilk puanını almak istiyor. Siyah-beyazlılar geride kalan 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların kadrosu merakla bekleniyordu. İşte Braga-Beşiktaş mücadelesi muhtemel 11'leri.
7 Kasım 2019 Perşembe 02:19
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UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde TSİ 23.00'te Braga'ya konuk olacak. S. Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olarak grup maçlarına başlayan siyah-beyazlılar ardından iç sahada önce Wolves'e 1-0 ardından da Braga'ya 2-1 kaybetmişti.
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Şu ana kadar grupta puan toplayamayan Beşiktaş, ligde yakaladığı havayı Avrupa Ligi'ne de taşımak istiyor. G.Saray ve Antalya galibiyetleriyle zirveye yaklaşan ve ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, galibiyet serisini Braga deplasmanında sürdürerek; gruptan çıkma şansını devam ettirmek istiyor.
8 EKSİKLE GİTTİ Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan forma giyemeyecek. Ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı; Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N'Koudou'yu Portekiz deplasmanına götürmedi. Siyah-beyazlılarda ayrıca Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yok.
Portekiz ekibi ile bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlardan 1 galibiyet alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada oynanan 2 maçta rakibine teslim olan siyah-beyazlılar, Portekiz'de oynanan mücadelede ise 2-0 kazanmayı başarmıştı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Siyahbeyazlılar 1986-87'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-03'te UEFA Kupası'nda, 2016-17'de de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.