Braga maçı Mazeika’nın - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Braga maçı Mazeika’nın

maçı Mazeika’nın

Braga maçı Mazeika’nın

'ın K Grubu dördüncü haftasında ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem görev yapacak.

'ın K Grubu dördüncü haftasında ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem görev yapacak. İki takım arasındaki karşılaşma Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.

CYLE LARIN'DEN 12 GOLE KATKI
'de kiralık olarak forma giyen Cyle Larin, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını ayakta tutuyor. Sezon başında Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Larin, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi'nde geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan ve 1 kupa maçında da 75 dakika forma giyen Larin, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken 6 asist yaparak 12 gole doğrudan etki etti.

HAYRANI MARKUS MUNCH
Eski Beşiktaşlı Markus Münch, tam bir Kartal hayranı çıktı. Alman yıldız, "Çocuklarıma Beşiktaşlılığı öğretmek için ant içtim. Bazen motivasyona ihtiyacım varken halen açarım internetten Beşiktaş tezahüratlarını. Son on senedir yarış atları yetiştiriyorum, Sergen'e söyleyin, misafirim olsun. Pascal'la yaşadıklarımızı kitap yapsam çok satar ama, yasaklanır!" diye konuştu.

  1. 5.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Braga maçı Mazeika’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN