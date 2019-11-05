Braga maçı Mazeika’nın
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Braga ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev yapacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Braga ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev yapacak. İki takım arasındaki karşılaşma Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.
CYLE LARIN'DEN 12 GOLE KATKI
Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen Cyle Larin, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını ayakta tutuyor. Sezon başında Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Larin, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi'nde geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan ve 1 kupa maçında da 75 dakika forma giyen Larin, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken 6 asist yaparak 12 gole doğrudan etki etti.
KARTAL HAYRANI MARKUS MUNCH
Eski Beşiktaşlı Markus Münch, tam bir Kartal hayranı çıktı. Alman yıldız, "Çocuklarıma Beşiktaşlılığı öğretmek için ant içtim. Bazen motivasyona ihtiyacım varken halen açarım internetten Beşiktaş tezahüratlarını. Son on senedir yarış atları yetiştiriyorum, Sergen'e söyleyin, misafirim olsun. Pascal'la yaşadıklarımızı kitap yapsam çok satar ama, yasaklanır!" diye konuştu.
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