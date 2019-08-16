Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ligin ilk haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için kente geldi. Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar başkan Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi.
Futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar bol bol fotoğraf çekindi. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar futbolculara tezahüratta bulundu.
Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'de Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
- 16.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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