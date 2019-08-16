Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi

kafilesi 'a geldi

Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi

ekiplerinden ligin ilk haftasında oynayacağı maçı için kente geldi. Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla 'a geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar başkan ve teknik direktör 'ya çiçek verdi.

Futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar bol bol fotoğraf çekindi. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar futbolculara tezahüratta bulundu.

'ın deplasmanı kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, , , Pedro Rebocho, Domagoj Vida, , Victor Ruiz, , , Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, , Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.

ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'de Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

  1. 16.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN