Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 21 kişilik kadrosu belli oldu. İşte kadroda olmayan yıldızlar ve yeni transferlerin durumu...
16 Ağustos 2019 Cuma 14:40 Güncelleme: 16.08.2019 15:05
Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Sakatlıklarla mücadele eden Beşiktaş Sivas deplasmanına 6 eksikle gitti.

Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Abdullah Avcı yeni transferleri de kadroya dahil etti.

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