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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 21 kişilik kadrosu belli oldu. İşte kadroda olmayan yıldızlar ve yeni transferlerin durumu...
16 Ağustos 2019 Cuma 14:40
Güncelleme: 16.08.2019 15:05
Süper Lig'in ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Sakatlıklarla mücadele eden Beşiktaş Sivas deplasmanına 6 eksikle gitti.
Abdullah Avcı yeni transferleri de kadroya dahil etti.