Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 21 kişilik kadrosu belli oldu. İşte kadroda olmayan yıldızlar ve yeni transferlerin durumu...

16 Ağustos 2019 Cuma 14:40 Güncelleme: 16.08.2019 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





