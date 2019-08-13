Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Süper Lig'in açılış haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig'in açılış haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Atiba Hutchinson ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlı futbolcuların hem idmandaki istekli ve hırslı tutumları, hem de neşeli tutumları teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
SİSTEMİNİ OTURTUYOR
Beşiktaş? Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni oyun sistemini yavaş yavaş oturtuyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla yaptığı tüm görüşmelerde, "Pas oyunu oynayacağız. Kalecimiz degaj yapmayacak, kanat oyuncuları zorda kalmadıkça orta atmayacak. Yıldızlara göre değil, oyuna, taktiğe, prensibe ve stratejiye dayalı bir oyun oynayacağız. Kesinlikle çok çalışarak kazanacağız. Beşiktaş'ın genlerinde bu var. Bu yüzden ben ve Beşiktaş'ın isimleri yanyana geldi" diyerek takımını motive ediyor.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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