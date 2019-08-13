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13 Ağustos 2019, Salı
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'ta keyifler yerinde

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

'in açılış haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak , hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in açılış haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak , hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlı futbolcuların hem idmandaki istekli ve hırslı tutumları, hem de neşeli tutumları teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

SİSTEMİNİ OTURTUYOR
Beşiktaş? Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni oyun sistemini yavaş yavaş oturtuyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla yaptığı tüm görüşmelerde, "Pas oyunu oynayacağız. Kalecimiz degaj yapmayacak, kanat oyuncuları zorda kalmadıkça orta atmayacak. Yıldızlara göre değil, oyuna, taktiğe, prensibe ve stratejiye dayalı bir oyun oynayacağız. Kesinlikle çok çalışarak kazanacağız. Beşiktaş'ın genlerinde bu var. Bu yüzden ben ve Beşiktaş'ın isimleri yanyana geldi" diyerek takımını motive ediyor.

  1. 13.8.2019
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