Beşiktaş'tan Sinan Bolat'a kanca!
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda Karius'un sakatlığı nedeniyle kaleci arayışları devam ediyor. Kara Kartal'da son olarak gündeme Sinan Bolat geldi.
Karius'un sakatlığı sonrası kaleci arayışları yerli alternatifler üzerinden devam ediyor.
Daha önce anlaşılan Ertaç Özbir'in bekleyişi devam ederken, Bursaspor'un 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer için de pazarlıklar sürüyor.
Listeye eklenen son isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Sinan Bolat. 30 yaşındaki milli kaleci için Belçika ekibiyle görüşmeler sürüyor.
Sinan Bolat'ın da yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.
- 11.08.2019
- Güncelleme: 11.08.2019 15:38
-
Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
-
Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
-
Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
Beşiktaş'tan Sinan Bolat'a kanca! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.