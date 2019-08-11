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11 Ağustos 2019, Pazar
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'tan 'a kanca!

Beşiktaş'tan Sinan Bolat'a kanca!

'de geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan 'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda Karius'un sakatlığı nedeniyle kaleci arayışları devam ediyor. 'da son olarak gündeme geldi.

Karius'un sakatlığı sonrası kaleci arayışları yerli alternatifler üzerinden devam ediyor.

Daha önce anlaşılan Ertaç Özbir'in bekleyişi devam ederken, 'un 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer için de pazarlıklar sürüyor.

Mirin eşyalarını toplamaya başladı

Listeye eklenen son isim ise ekibi Royal Antwerp'de forma giyen . 30 yaşındaki milli kaleci için Belçika ekibiyle görüşmeler sürüyor.

Sinan Bolat'ın da yeniden 'ye dönmek istediği öğrenildi.

  1. 11.08.2019
  2. Güncelleme: 11.08.2019 15:38
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