Beşiktaş'tan Sinan Bolat'a kanca!

Karius'un sakatlığı sonrası kaleci arayışları yerli alternatifler üzerinden devam ediyor.

Daha önce anlaşılan Ertaç Özbir'in bekleyişi devam ederken, Bursaspor'un 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer için de pazarlıklar sürüyor.

Listeye eklenen son isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Sinan Bolat. 30 yaşındaki milli kaleci için Belçika ekibiyle görüşmeler sürüyor.

Sinan Bolat'ın da yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.