Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi
Beşiktaş'ın Fransız ekibi Guingamp'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı sol bek Pedro Rebocho İstanbul'a geldi.
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