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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Rebocho İstanbul'da

Rebocho İstanbul'da

'ın yeni transferi , Türkiye'ye geldi. Portekizli sol bek bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.

'ın prensipte anlaşmaya vardığı , dün gece yarısı İstanbul'a ayak bastı. Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Portekizli sol bek, kendisini bekleyen özel araçla havaalanından ayrılıp konaklayacağı otele geçti. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Pedro Rebocho, imzayı atıp takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Geçen sezon Fransa 1. Ligi'nde 36 maça çıkan ve takımına 8 asistlik bir katkı sağlayan Rebocho, hızı ve isabetli ortalarıyla dikkat çekiyor. Rebocho, çıktığı 36 karşılaşmada 63 isabetli ortayla Fransa 1. Ligi'nin bu alandaki en iyi savunmacısı oldu.
  1. 12.8.2019
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