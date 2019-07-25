Beşiktaş Jamilu Collins ile ilgileniyor
Sözleşmesi sona eren Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, sol bekte aradığı alternatifi Almanya'da buldu. Siyah-beyazlıların Paderborn forması giyen 24 yaşındaki Nijeryalı Jamilu Collins ile ilgilendiği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Brezilyalı futbolcu Adriano ile sözleşme yenilemeyen Beşiktaş, transferde rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Transfermarkt adlı sitenin Almanca versiyonunda yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Bundesliga'nın yeni ekibi Paderborn'da forma giyen 24 yaşındaki Jamilu Collins ile ilgileniyor.
Nijeryalı oyuncunun Caner Erkin'in yerini alabileceği ifade edilirken, kısa süre içerisinde teklifin hazırlanacağı kaydedildi. Öte yandan oyuncunun adının transfer söylentilerine karışması sonrası açıklamada bulunan takımın menajeri Martin Przondziono, somut bir teklifin henüz kulübe iletilmediğini ve oyuncuyla sözleşme uzatmak istediklerini dile getirdi.
Kariyerine Hırvatistan ekibi Rejika'nın altyapısında başlayan genç futbolcu, uzun yıllar bu ülkede forma giydikten sonra 2017'in eylül ayında Almanya'ya transfer oldu. Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük elde eden Collins'in kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Collins'in piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro olarak göze çarpıyor.
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 15:21
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş Jamilu Collins ile ilgileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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