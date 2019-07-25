Beşiktaş Jamilu Collins ile ilgileniyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Jamilu Collins ile ilgileniyor

ile ilgileniyor

Beşiktaş Jamilu Collins ile ilgileniyor

Sözleşmesi sona eren Adriano ile yollarını ayıran , sol bekte aradığı alternatifi 'da buldu. Siyah-beyazlıların Paderborn forması giyen 24 yaşındaki Nijeryalı ile ilgilendiği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Brezilyalı futbolcu Adriano ile sözleşme yenilemeyen , transferde rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Transfermarkt adlı sitenin Almanca versiyonunda yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Bundesliga'nın yeni ekibi Paderborn'da forma giyen 24 yaşındaki ile ilgileniyor.

Nijeryalı oyuncunun 'in yerini alabileceği ifade edilirken, kısa süre içerisinde teklifin hazırlanacağı kaydedildi. Öte yandan oyuncunun adının söylentilerine karışması sonrası açıklamada bulunan takımın menajeri Martin Przondziono, somut bir teklifin henüz kulübe iletilmediğini ve oyuncuyla sözleşme uzatmak istediklerini dile getirdi.

Kariyerine Hırvatistan ekibi Rejika'nın altyapısında başlayan genç futbolcu, uzun yıllar bu ülkede forma giydikten sonra 2017'in eylül ayında Almanya'ya transfer oldu. Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük elde eden Collins'in kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Collins'in piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro olarak göze çarpıyor.

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 15:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Jamilu Collins ile ilgileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN