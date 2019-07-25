Beşiktaş'tan 3 yıllık imza! Douglas Pereira kimdir? Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş, sağ bek rotasyonunu Douglas'la güçlendiriyor. Son dakika haberine göre; siyah beyazlı ekip, geçen sezonu Sivasspor'da tamamlayan Douglas'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu senelik 800 bin euro kazanacak.

Brezilyalı oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona ermişti.

Beşiktaş daha önce Vitoria Guimaraes'ten Tyler Boyd'u kadrosuna katmıştı.

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Öte yandan sportif direktör Ali Naibi, Douglas'la ilgili olarak, "3 yıllık anlaşma sağladık. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak" ifadelerini kullandı.

DOUGLAS PEREIRA KİMDİR?

6 Ağustos 1990 yılında Brezilya'nın Monte Alegre'de dünyaya gelen Douglas, futbola 2008 yılında Goias altyapısında başladı. 4 yıl boyunca Goias forması giyen Douglas, 2012 yılında Desportivo Brasil'in yolunu tuttu.

Burada gösterdiği performans onu ülkesinin en iyi takımlarından olan São Paulo'ya götürdü. São Paulo'ya çabuk uyum sağlayan başarılı futbolcu, ilk sezonunda 33 maça çıktı ve adından kısa süre içerisinde söz ettirdi.

İkinci sezonunda 40 maça, üçüncü sezonunda ise 21 maça çıkan Douglas'a dünya devi Barcelona talip oldu. 2014 yılında 4 milyon Euro'ya Barcelona'ya gelen Douglas için işler yolunda gitmedi.

Katalan ekibinde 2 sezonda 8 maça çıkabilen Brezilyalı oyuncu ardından Sporting Gijon'a kiralandı. Gijon'da 23 maça çıkan gol veya asist üretemeyen Douglas, ardından Benfica'da forma giydikten sonra Sivasspor'a geldi.

Sivasspor'da gösterdiği performansla eski günlerine dönen ve İstanbul takımlarının peşine düştüğü 29 yaşındaki yıldız oyuncu, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

LİGİN EN İYİLERİNDEN...

Geçtiğimiz sezon başı dünya devi Barcelona'dan kiralık olarak Sivasspor'a gelen Douglas, kırmızı beyazlı forma altında 21 maça çıktı. 2 gol, 6 asist yapan 29 yaşındaki sağ bek ligin en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.