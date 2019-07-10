Tyler Boyd kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd'un kariyeri... Son dakika haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Ankaragücü takımında forma giyen ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd'u renklerine bağladı. Boyd ile imzaların atılacağı günü bekleyen siyah - beyazlı kulüp genç oyuncuyu kampa yetiştirmeye çalışacak. Bu transfer gelişmesinin ardından genç oyuncuyla ilgili bilgileri merak ederek Tyler Boyd kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularıyla yoğun olarak araştırıyor. En güncel son dakika transfer haberlerini fotomac.com.tr adresinden bulabilirsiniz. Peki Tyler Boyd kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 2019 -2020 sezonuna hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş yerli ve yabancı pek çok kulüp ve futbolcuyla transfer görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Ankaragücü kulübünden Tyler Bold ile anlaşan siyah- beyazlı kulüp çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın Tyler Bold ile anlaşması sonrasında futbolseverler Tyler Bold kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Peki Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Tyler Bold kimdir? İşte tüm detaylar...
TYLER BOLD KİMDİR?
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi. ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1.80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı. 2011 yılında ise Waikato FC takımına bedelsiz transfer oldu. 1 yıl sonra Yeni Zelanda ekibi Wellington P. takımına dahil oldu.
Tyler Boyd, 2015 Temmuz'unda Portekiz kulübü Guimaraes B takımıyla anlaştı. 2017'de Tondela takımına kiralık giden Boyd, sezonun bitmesiyle eski takımına geri döndü.
2018 yılında ise Boyd 800 bin Euro transfer bedeliyle Vitoria Guimares takımına gitti. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde kiralık olarak geldi. Sezon bitimi eski takımı Vit. Guimaraes takımına geri dönen Boyd, yeni sezonda Türkiye'ye dönerek Beşiktaş forması giyecek.
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 15:57
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Tyler Boyd kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd'un kariyeri... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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