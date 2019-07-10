Tyler Boyd kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd'un kariyeri... Son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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kimdir? 'ın yeni transferi Tyler Boyd'un kariyeri... Son dakika haberleri

Tyler Boyd kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd'un kariyeri... Son dakika haberleri

'in 2019-2020 sezonuna bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan , Ankaragücü takımında forma giyen ABD'li sol kanat oyuncusu 'u renklerine bağladı. Boyd ile imzaların atılacağı günü bekleyen siyah - beyazlı kulüp genç oyuncuyu kampa yetiştirmeye çalışacak. Bu gelişmesinin ardından genç oyuncuyla ilgili bilgileri merak ederek Tyler Boyd kimdir, nereli ve sorularıyla yoğun olarak araştırıyor. En güncel son dakika transfer haberlerini fotomac.com.tr adresinden bulabilirsiniz. Peki Tyler Boyd kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? İşte detaylar...

'in 2019 -2020 sezonuna hazırlıklarını sürdüren yerli ve yabancı pek çok kulüp ve futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Ankaragücü kulübünden Tyler Bold ile anlaşan siyah- beyazlı kulüp çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın Tyler Bold ile anlaşması sonrasında futbolseverler Tyler Bold kimdir, nereli ve gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Peki Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Tyler Bold kimdir? İşte tüm detaylar...

TYLER BOLD KİMDİR?

Beşiktaş'ın yeni transferi , 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi. ABD ve uyruklu 1.80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı. 2011 yılında ise Waikato FC takımına bedelsiz transfer oldu. 1 yıl sonra Yeni Zelanda ekibi Wellington P. takımına dahil oldu.

Tyler Boyd, 2015 Temmuz'unda Portekiz kulübü Guimaraes B takımıyla anlaştı. 2017'de Tondela takımına kiralık giden Boyd, sezonun bitmesiyle eski takımına geri döndü.

2018 yılında ise Boyd 800 bin Euro transfer bedeliyle Vitoria Guimares takımına gitti. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde kiralık olarak geldi. Sezon bitimi eski takımı Vit. Guimaraes takımına geri dönen Boyd, yeni sezonda Türkiye'ye dönerek Beşiktaş forması giyecek.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Kampa katılacak

  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 15:57
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