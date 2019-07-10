Tyler Boyd kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd'un kariyeri... Son dakika haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 2019 -2020 sezonuna hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş yerli ve yabancı pek çok kulüp ve futbolcuyla transfer görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Ankaragücü kulübünden Tyler Bold ile anlaşan siyah- beyazlı kulüp çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın Tyler Bold ile anlaşması sonrasında futbolseverler Tyler Bold kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Peki Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Tyler Bold kimdir? İşte tüm detaylar...

TYLER BOLD KİMDİR?

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi. ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1.80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı. 2011 yılında ise Waikato FC takımına bedelsiz transfer oldu. 1 yıl sonra Yeni Zelanda ekibi Wellington P. takımına dahil oldu.

Tyler Boyd, 2015 Temmuz'unda Portekiz kulübü Guimaraes B takımıyla anlaştı. 2017'de Tondela takımına kiralık giden Boyd, sezonun bitmesiyle eski takımına geri döndü.

2018 yılında ise Boyd 800 bin Euro transfer bedeliyle Vitoria Guimares takımına gitti. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde kiralık olarak geldi. Sezon bitimi eski takımı Vit. Guimaraes takımına geri dönen Boyd, yeni sezonda Türkiye'ye dönerek Beşiktaş forması giyecek.