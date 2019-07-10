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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ın maç programı belli oldu!

Beşiktaş'ın maç programı belli oldu!

Siyah beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını Çarşamba günü Riva'da Pendikspor ile oynayacak. , toplam 7 hazırlık maçı oynayacağı kamp döneminin son karşılaşmasında ise Cumartesi günü ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Kulübü, hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.

Siyah beyazlıların maç programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Pendikspor ( ve )

21 Temmuz Pazar
18.30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
17.00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi
18.00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma
18.00 Beşiktaş - Udinese Calcio ()

4 Ağustos Pazar
17.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

(Not: Müsabaka saatleri, maçların oynanacağı ülkelerin yerel saatleridir.)

  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 18:46
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