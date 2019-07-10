Beşiktaş'ın maç programı belli oldu!
Siyah beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını 17 Temmuz Çarşamba günü Riva'da Pendikspor ile oynayacak. Beşiktaş, toplam 7 hazırlık maçı oynayacağı yeni sezon kamp döneminin son karşılaşmasında ise 10 Ağustos Cumartesi günü Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.
Beşiktaş Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.
Siyah beyazlıların maç programı şöyle:
17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
21 Temmuz Pazar
18.30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
17.00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18.00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18.00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)
(Not: Müsabaka saatleri, maçların oynanacağı ülkelerin yerel saatleridir.)
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 18:46
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Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
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