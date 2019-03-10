Beşiktaş Kagawa ile son dakikada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Ljajici Burak Yılmaz ve Kagawa atarken Atiker Konyaspor'un gollerini Ömer Ali Şahiner ve Fofana kaydetti.

Beşiktaş, bu beraberlik ile puanını 44'a yükseltirken 3. sıradaki yerini korudu. Atiker Konyaspor ise 35 puan ile 5. sırada sabit kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda geçen hafta ilk 11'de bulunan futbolculardan Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yerine, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Gökhan Gönül 11'de yer aldı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşısında özellikle sol kanatta değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında bu bölgede görev verdiği Caner Erkin ile Güven Yalçın'ı Konyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki maçta kadroda yer alamayan Gökhan Gönül'ün savunmanın sağına dönmesiyle, Kayserispor karşılaşmasında aynı görevi yerine getirmeye çalışan Adriano Correia sol kanada geçti.

Beşiktaş'ta orta sahanın solunda ise Jeremain Lens forma giydi.

CEZALI DORUKHAN'IN YERİNE NECİP UYSAL 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor karşısında kadroda yer alamadı.

Dorukhan'ın yerine cezası biten Necip Uysal, ilk 11'de sahaya çıktı.

KAGAWA DA KADRODA

Gökhan Gönül gibi sakatlığı nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımını yalnız bırakan Beşiktaş'ın Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 25. hafta mücadelesinde maç kadrosunda yer aldı.

Kagawa maça yedek olarak başladı, sakatlığı bulunan Nicolas Isimat-Mirin kadroda bulunmadı.

ŞENOL GÜNEŞ ISLIKLANDI

Karşılaşma öncesinde maç kadroları ve teknik heyet isimlerinin anons edildiği sırada Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının teknik direktörü Şenol Güneş'i ıslıkladı.

Taraftarlar, oyuncuların isminin ardından adı anons edilen Güneş'e ıslıklarla tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, ayrıca maç öncesi Şenol Güneş'in yardımcısı Guti Hernandez'e sevgi gösterisinde bulundu.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Karşılaşma öncesinde çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Vodafone Park dışında kurulan stantta kadın taraftarlara çiçek hediye edildi.

ATİKER KONYASPOR'DA İKİ EKSİK

Atiker Konyaspor, sakatlıkları süren Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare'den yoksun Beşiktaş karşısına çıktı.

Konuk ekipte ayrıca 11'de görev alan 21 yaşındaki Mücahit Can Akçay, Süper Lig'de 2018-2019'da ilk kez bu şansı yakaladı. Genç oyuncu, daha önce üç kez sonradan oyuna dahil olmuştu.

KARIUS'A SEVGİLİ DESTEĞİ

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Konyaspor maçını tribünden takip etti.



Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius'u sevgilisi Sophia Thomalla A. Konyaspor maçında yalnız bırakmadı. Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı takip etmek için gelen Thomalla tribündeki yerini aldı. Sophia Thomalla'nın Karius'a top geldiğinde heyecanlandığı görüldü. Alman file bekçisi maçta 2 de gol yedi.



Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar bazı pozisyonlarda hata yapan Karius'a kısa süreli tepki gösterdi.

24.392 TARAFTAR İZLEDİ

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan lig maçını 24 bin 392 biletli seyirci takip etti.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı A. Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu mücadeleyi Vodafone Park'ta izlemeye 24 bin 392 biletli taraftar geldi. Müsabaka boyunca susmayan siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, vefat eden iki Ankaragücülü taraftarlar için 'Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açtı.



Beşiktaş tribünleri geçtiğimiz günlerde Antalya deplasmanı dönüşünde kazada vefat eden Ankaragücülü taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ü unutmadı. Vodafone Park'ta oynanan Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, 'Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açarak destekte bulundu.

BEŞİKTAŞ LİGİN İKİNCİ YARISINDA KAYBETMEDİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 3 de beraberlik aldı.



Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Beşiktaş, rakiplerine 3 puan vermedi. Bu süreçte 8 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar 5 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı. Kartal; Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'u mağlup ederken, BB Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu 8 maçta 22 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

QUARESMA İLE MEDEL ARASINDA TARTIŞMA

Konyaspor maçının ilk yarısında Beşiktaşlı futbolcu Quaresma ile Medel arasında kısa süreli tartışma çıktı. Adriano ikili arasına girdi.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, Vodafone Park'ta karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Quaresma ile Medel arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay serbest vuruş sırasında yaşandı. Daha sonra araya giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu.



Olayın ardından serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GOL ANONSLARI KADIN TARAFTARDAN

Beşiktaş-Konyaspor maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında siyah-beyazlıların golünden sonra kadın bir taraftar anons yaptı. Sosyal medyada yapılan bir yarışma sonrasında Serap Öztürk adlı taraftar buna hak kazandı. Serap Öztürk, Vodafone Park'taki maçta siyah-beyazlıların ilk golünde sonra fileleri havalandıran Adem Ljajic'i anons etti.

BURAK YILMAZ'DAN SON 3 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Beşiktaş'ın başarılı forveti Burak Yılmaz, ligde oynadıkları 3 maçta rakip fileleri 3 havalandırırken, 1 de asist yaptı.



Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz son maçlarda hücumda da etkin bir görüntü çiziyor. Burak, syah-beyazlıların oynadığı son 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye 2 gol, Konyaspor'a 1 gol atarken, Kayserispor'u ise boş geçmişti.



Bu sezon Beşiktaş ile 7 resmi müsabakada görev alan Burak Yılmaz toplam 5 kez gol sevinci yaşadı. Burak ligin ilk yarısında Trabzonspor forması ile de 5 gol atmıştı.