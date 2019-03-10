'Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz...' - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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"Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz..."

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında Burak Yılmaz rüzgarı esti. Yıldız forvet Ljajic'in golünde asisti yapan isim olurken, daha sonra frikikten harika bir gole de imza attı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Burak Yılmaz'ı bağrına basarken, Galatasaray taraftarı da yıldız golcü'nün yerine Diagne'nin alınmasını eleştirdi. İşte sosyal medyada paylaşılan o yorumlar;
10 Mart 2019 Pazar 20:37 Güncelleme: 10.03.2019 20:37
Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz...
Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz...
Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz...
Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz...
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