Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt! - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamlar açıklamalarda bulundu. Beşiktaş cephesinde Quaresma taraftara sitem ederken, Şenol Güneş oldukça sert ifadeler kullandı. İşte yapılan açıklamalar;
10 Mart 2019 Pazar 22:22 Güncelleme: 10.03.2019 22:25
Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Marko Jevtovic:
Beşiktaş'a karşı 2 gol attık ama maçı kazanamadık.

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Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Beşiktaş gibi takımlara karşı hata yaparsanız tabii ki golü bulurlar.

Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Savaşmaya devam etmeliyiz.

Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Ricardo Quaresma:
Çok pozisyon ürettik, daha fazla atabilirdik. 2-2'den sonra üçüncü gol için ortaya koyduğumuz istekle maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettik.

Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Konyaspor kazanmak için yeterince hücum etmedi.

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