Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamlar açıklamalarda bulundu. Beşiktaş cephesinde Quaresma taraftara sitem ederken, Şenol Güneş oldukça sert ifadeler kullandı. İşte yapılan açıklamalar;

10 Mart 2019 Pazar 22:22 Güncelleme: 10.03.2019 22:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





