Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamlar açıklamalarda bulundu. Beşiktaş cephesinde Quaresma taraftara sitem ederken, Şenol Güneş oldukça sert ifadeler kullandı. İşte yapılan açıklamalar;
10 Mart 2019 Pazar 22:22
Güncelleme: 10.03.2019 22:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Marko Jevtovic: Beşiktaş'a karşı 2 gol attık ama maçı kazanamadık.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş gibi takımlara karşı hata yaparsanız tabii ki golü bulurlar.
Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Savaşmaya devam etmeliyiz.
Ricardo Quaresma: Çok pozisyon ürettik, daha fazla atabilirdik. 2-2'den sonra üçüncü gol için ortaya koyduğumuz istekle maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettik.