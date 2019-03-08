Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
08 Mart 2019, Cuma
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'ta maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

, 'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman 1,5 saat sürdü.

Takım halindeki ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanları yaptı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, yarı sahada 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 15:43
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