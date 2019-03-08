Beşiktaş transfere onay verdi! Medel İtalya yolcusu
08 Mart 2019, Cuma
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transfere onay verdi! Medel yolcusu

Beşiktaş transfere onay verdi! Medel İtalya yolcusu

2017 yılında Inter'den 'a olan yeniden 'ya dönüyor. Serie A takımlarından Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Şilili futbolcunun transferine Beşiktaş'tan onay çıktı.

'ın Şilili yıldızı , 'nın yolunu tutmak üzere... 2017 yılında Inter'den Beşiktaş'a olan tecrübeli orta saha oyuncusunu İtalyan Ligi ekiplerinden Lazio'nun istediği öğrenildi. Yeniden Çizme'ye dönmeye sıcak bakan Gary Medel için Siyah-Beyazlı yönetimin de onay verdiği bildirildi. Inter'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Medel'i Beşiktaş'ın aynı rakamla bırakacağı da belirtildi.

Şenol Güneş:

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 12:12
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