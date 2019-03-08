2017 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan Gary Medel yeniden İtalya'ya dönüyor. Serie A takımlarından Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Şilili futbolcunun transferine Beşiktaş'tan onay çıktı.
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, İtalya'nın yolunu tutmak üzere... 2017 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusunu İtalyan Ligi ekiplerinden Lazio'nun istediği öğrenildi. Yeniden Çizme'ye dönmeye sıcak bakan Gary Medel için Siyah-Beyazlı yönetimin de onay verdiği bildirildi. Inter'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Medel'i Beşiktaş'ın aynı rakamla bırakacağı da belirtildi.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 12:12
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Trabzonspor'da affedilen Olcay Şahan konuştu!
Toplam 1
Yorum
-20derecede kapının önüne bekleyen köpek o.ş.. nasıl şimdikişu anlarını düşünüp seyirciye oynamadan insan gibi olsan bişey yoktu kuduz it ndayeye feguliye saldırıp haksız kırmızı çıkıyorb
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 13
Yorum
Rk kurtuluş için gerekliyse Gercek fenerli taraftar 1 paket sigara parasını katkı yapmalı, buna tepki duymamalı
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Fırat Aydınus kızağa çekildi
Toplam 1
Yorum
cçay fazla sürmez haftaya 4 büyüklerin maçına ödül olarak veriler her zaman böyle olmuştur .bizde ceza yok ödül var
Beşiktaş transfere onay verdi! Medel İtalya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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