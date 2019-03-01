Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri'de karşılaşacak Beşiktaş, kente geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri'de karşılaşacak Beşiktaş, kente geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, başta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş olmak üzere takıma büyük ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar, meşale yakıp siyah-beyazlı takım lehine tezahüratta bulundu. Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.
İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.
- 01.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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