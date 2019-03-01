Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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kafilesi 'ye geldi

Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

'in 24. haftasında yarın ile 'de karşılaşacak , kente geldi.

'in 24. haftasında yarın ile 'de karşılaşacak , kente geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, başta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş olmak üzere takıma büyük ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar, meşale yakıp siyah-beyazlı takım lehine tezahüratta bulundu. Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçı, Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

  1. 01.03.2019
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