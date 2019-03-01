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Lucescu Beşiktaş iddialarını yanıtladı! "Her şey mümkün"
A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Lucescu, Beşiktaş'a giecek iddialarını yorumladı. Rumen teknik adam sezon sonu için 'her şey mümkün' açıklamasında bulundu.
1 Mart 2019 Cuma 18:27
Güncelleme: 01.03.2019 18:37
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli takımın başına geçecek olmasının ardından siyah beyazlılarla ilgili önümüzdeki sezondan itibaren Lucescu'nun takımın başına geçeceği iddia edildi.
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Adı Beşiktaş'la anılan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Rumen teknik adam geleceğiyle ilgili Sport Romania'ya konuştu.
Futbol Arena'nın haberine göre Mircea Lucescu Beşiktaş ve genel olarak geleceğiyle alakalı olarak takım çalıştırıp çalıştırmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi;
"Her şey mümkün. Yeni sezonda bir kulüp çalıştırabilirim.