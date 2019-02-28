Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören ve Şenol Güneş yorumu
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Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören ve Şenol Güneş yorumu

Fikret Orman Kulüpler Birliği toplantısının ardından Yıldırım Demirören ve Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu. Orman'ın açıklamalarından bazıları şöyle:

(Yıldırım Demirören yorumu) "Hiç beklemediğim bir sürpriz bu. Aklıma gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun. Bir gerekçeleri vardır. Bununla alakalı bir şey konuşmadık. Herkes şok oldu. Yıldırım Bey'e teşekkür edelim. Hüsnü Güreli'ye de hayırlı olsun diyelim.

(Şenol Güneş yorumu) "Yönetim kurulu toplantımız var birazdan. Konuyu görüşeceğiz. Kulübümüz Şenol Güneş ile ilgili resmi bir açıklama yapacaktır."

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28 Şubat 2019 , Perşembe
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