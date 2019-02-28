Turgay Demir: Şenol Güneş mart ayında...
Fotomaç yazarı Turgay Demir, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirilmesini değerlendirdi. Demir, Şenol Güneş'in sözleşmesinin 1 Haziran başlamasına rağmen milli takımın mart ayında oynayacağı maçlarda takımın başında olacağını söyledi.
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