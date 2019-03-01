Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması
A Milli Takım'la 4 yıllık anlaşmaya varan Şenol Güneş için Beşiktaş'tan resmi bir açıklama yayınlandı.
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