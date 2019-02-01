Son Kartal Kagawa!

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala Bundesliga'da Dortmund forması giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kagawa sezon sonuna kadar 1.2 milyon euro alacak. Alman ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kagawa'nın satın alma opsiyonunu da 1.6 milyon euro olarak elinde bulunduruyor. Dün özel uçakla İstanbul'a ulaşan Kagawa'yı Beşiktaşlı taraftarlar karşıladı. Akşam sağlık kontrolünden geçen Kagawa, ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.



TARAFTAR HEYECANLANDI

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Gökhan Keskin, Shinji Kawaga transferini haber1903'e değerlendirdi. Keskin; "Kagawa, B.Dortmund'da çıkış yaptığında o takımın en önemli oyuncularının başında geliyordu. Dortmund da hakikaten büyük performans gösterdi. Beşiktaş'a geldiği zaman o bölgede adamlar var ama Kagawa'nın gelmesi tabii ki Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak. Sahada vereceği performans çok önemli. İnşallah performansı da yüksek olur ve Beşiktaş kulübünü ikinci yarıda hareketlendirir" ifadelerini kullandı.



DORTMUND'DA PARLADI

Kagawa, profesyonel kariyerine ülkesi Japonya'nın Cerezo Osaka takımında başladı. 2010 yılında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Japon futbolcu, Almanya'da oynadığı iki sezonun ardından İngiltere Premier Lig'e kiralık olarak gitti. Manchester United'da iki sezon geçiren milli futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a döndü.

Dortmund'daki ilk sezonunda 28 resmi karşılaşmaya çıkan Kagawa, sezonu 12 golle tamamladı. Ertesi sezon 43 resmi maçta 17 gol kaydeden Japon futbolcuya bu performansı Premier Lig'in kapılarını açtı. Manchester United'daki ilk yılında 26 kez sahaya çıkan Kagawa rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bir sonraki sezon 30 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, golle tanışamadı.

Dortmund'daki ikinci döneminde 39 resmi maçta forma giyerek takımının en önemli güçleri arasında yer alan Japon futbolcu, 6 gol atarak bir sonraki sezona geçti. 2015-2016 sezonunda Alman ekibi ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Kagawa, 13 golle oynadı. Kagawa, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını altışar golle noktaladı. Alman ekibinde bu sezon istediği şansı bulamayan Kagawa, 2'si Bundesliga olmak üzere toplam 5 maçta forma giyebildi.



HANNOVER'I REDDETTİ

Beşiktaş'ın ekibi Hannover, Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını duyurdu. Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kagawa için Dortmund ile anlaştık. Beşiktaş'a gitme imkanı da var, karar futbolcunun" ifadeleri kullanıldı. Ancak Kagawa Beşiktaş'a söz verdiği için Hannover kulübünün teklifini geri çevirdi ve imza attı.