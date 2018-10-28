Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

    , 'in 10. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün açıklamasında, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Taktiğin yer aldığı uygulamalarla devam edilen idmanın, tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Siyah-beyazlıların antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği duyuruldu.



    1. 28.10.2018 20:47
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