Fulham, Fabricio transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli...
2 sezondur Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabricio Agosto Ramirez, Fulham'a transfer oldu. Transferi KAP'a bildiren Beşiktaş'tan sonra Fulham da transferin bittiğini resmi olarak açıkladı.
2 sezondur Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabricio Agosto Ramirez, Fulham'a transfer oldu. Transferi KAP'a bildiren Beşiktaş'tan sonra Fulham da transferin bittiğini resmi olarak açıkladı.
FABRİ'NİN İLK AÇIKLAMALARI
"Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi bir takıma geldiğim için keyifliyim. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynayacağım için çok mutluyum."
İŞTE BONSERVİS BEDELİ
Beşiktaş, Fulham'ın transferi açıklamasının ardından KAP'a bir bildirimde daha bulundu. Siyah - beyazlı ekip Fabri'yi 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a gönderdiğini açıkladı.
FABRİ'NİN İLK AÇIKLAMALARI
"Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi bir takıma geldiğim için keyifliyim. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynayacağım için çok mutluyum."
İŞTE BONSERVİS BEDELİ
Beşiktaş, Fulham'ın transferi açıklamasının ardından KAP'a bir bildirimde daha bulundu. Siyah - beyazlı ekip Fabri'yi 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a gönderdiğini açıkladı.
- 24.7.2018 17:08
- Güncelleme: 24.7.2018 17:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
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fb.li yalnız volkan demirel emekli olsun başkan.bıktık aynı suretlerden.
Fulham, Fabricio transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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