Fulham, Fabricio transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli... – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , Fabricio transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli...

    Fulham, Fabricio transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli...

    2 sezondur 'ın kalesini koruyan , 'a oldu. Transferi 'a bildiren Beşiktaş'tan sonra Fulham da transferin bittiğini resmi olarak açıkladı.

    2 sezondur 'ın kalesini koruyan , 'a oldu. Transferi 'a bildiren Beşiktaş'tan sonra Fulham da transferin bittiğini resmi olarak açıkladı.

    FABRİ'NİN İLK AÇIKLAMALARI
    "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi bir takıma geldiğim için keyifliyim. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynayacağım için çok mutluyum."


    İŞTE BONSERVİS BEDELİ
    Beşiktaş, Fulham'ın transferi açıklamasının ardından KAP'a bir bildirimde daha bulundu. Siyah - beyazlı ekip Fabri'yi 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a gönderdiğini açıkladı.
    1. 24.7.2018 17:08
    2. Güncelleme: 24.7.2018 17:36
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