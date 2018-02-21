Bu sezon Şampiyonlar Ligi'de Türkiye'yi başarıyla temsil eden Beşiktaş, Bayern Münih'e son 16 turu ilk maçında 5-0 mağlup olarak büyük hüzün yaşattı. Siyah-beyazlılar maça iyi başlasa da 16. dakikada tam hücuma kalkmışken yapılan bir hata her şeyi alt üst etti. Atiba'nın kısa düşen pası, Vida'nın Lewandowski'yi düşürmesiyle gelen kırmızı kart Kartal'ı 10 kişi bıraktı. Buna rağmen yüreğini ortaya koyan temsilcimiz, eksik olmasına rağmen pozisyona girmeyi başardı. 19. dakikada Love'un vuruşu üstten auta gitti. 39'da Quaresma'nın sağdan vuruşunu kaleci kornere çeldi.

BU SEZONKİ İLK YENİLGİSİ

Pepe göğüs göğüse mücadele etti. Medel ona eşlik etti. Fabri kalesinde devleşti. Ancak ilk yarının son anlarında gelen Müller'in golü süngümüzü düşürdü. İkinci yarı tam anlamıyla bir kabustu. 44'te oyuna giren Robben önderliğinde coşan Almanlar, 52'de Coman ile 2-0 yaptı. Müller 66'da ikinci golünü kaydetti. 79 ve 88'de ise Lewandowski skoru ilan etti: 5-0. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini Bayern Münih karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekibimiz, bir mucize olmazsa 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçına prestij için çıkacak.