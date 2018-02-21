ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Beşiktaş, Bayern'i geçeceğine inanmadığı için sanırım Cenk Tosun'un yerine o kalibrede bir oyuncu almak yerine Vagner Love'u tercih etmiş.
Türk koç ürettiği ofsayt formülünün işe yaramadığını bir türlü görmek istemedi.
O formül her pozisyonda Beşiktaş'ın canını acıttı. Zaten çok yaşlı olan Beşiktaş bir de eksik kalınca 60'dan sonra iflas etti. Türk koç, 2-0'da Love'u stoperiyle değiştirirken, "Tanrım başka gol yemeyelim" diye dua ediyordu bence.
Zorlanmadan geldiler
Türklerin koç bu kadar yaşlı oyuncuyu sahaya sürerken acaba ne düşünüyordu?
3-0 geride olan takımının sol bekini çıkarıyor. Sağ bekini sol bekinin yerine, alıp sağ beke takviye yapıyor. Bu değişiklik bana koçun aklındakinin, "daha fazla gol yemeyelim de ne olursa olsun" dediğini düşündürtüyor.
Bayern hiç zorlanmadan 5-0'a getirebiliyorsa, biraz daha zorlasa acaba ne olurdu. Almanlar, İstanbul'a güzel bir turistik gezi yapacaklar.
Ben de bir kez gitmiştim, güzel camilerin, güzel yemeklerin, muhteşem Boğaz'ın olduğu şehri gezmek onları mutlu edecek
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:32
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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