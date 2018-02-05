Beinsports Haber'e açıklamalar yapan Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Şenol Güneş'i değerlendirirken "Şenol Hoca bizim için büyük bir şans. Ligi iyi tanıyor ve anormal çalışkan. Prensiplerinden taviz vermeyen tecrübeli ve başarılı bir teknik direktör" dedi.



TRANSFER KONUSU

Transferlerin hasıl yapıldığını aktaran Çebi, "Scout ekibi her bölge için araştırmasını yapıyor. Gökhan Keskin, Fikret hocamız var. Onların izlediği isimler var. Bu isimler, Fikret Orman'a liste halinde veriliyor. Hocanın isimleri alınıyor. Hocamız istediği tarz oyuncu araştırılıyor. Daha sonra oyuncunun maliyetine bakılıyor ve Fikret Orman'ın kulüplerle görüşmesi başlıyor. Hukuki ve ekonomik tarafında biz yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN REKLAM İÇİN İÇİN GELİYORSA YANDI GÜLÜM KETEN HELVA"

Paralı başkanın kulübün başını belaya sokacağını savunan Ahmet Nur Çebi, "80-90 milyon euro civarında bütçemiz var. Bu değerleri bir yönetici ne kadar taşır. Paralı biri gidince yine paralı birini bulmanız lazım. Futboldan anlamıyorsa ve sadece kendi PR için geliyorsa yandı gülüm keten helva. Parası olan değil, sosyal çevresi olan, sabırlı olan, kulübü canı gönülden seven bir yönetici profili lazım" sözleriyle ideal başkan profilini çizdi.



"HAKEM KARARLARINDAN EN ÇOK MAĞDUR OLAN TAKIM BEŞİKTAŞ'TIR"

Gündemde olan hakem kararlarına da değinen Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Hakem kararlarından en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır. Hakemlerin ambiyanstan etkilendiği zamanlar oldu. Ancak onların onurlarına ve şereflerine zeval getirecek bir durum olmadı. Önemli hatayı görmediğini görüyorsunuz. Bunda stat etkili oluyor. Yöneticilerin maçtan 2-3 gün önce 'gözümüz üstünüzde...' gibi açıklamaları oluyor. Bunlar çirkin laflar." diye konuştu.



"AYKUT HOCANIN SÖYLEDİKLERİNİ BENİM HOCAM SÖYLESİYDİ ÜZÜLÜRDÜM"

Aykut Kocaman'ın Başakşehir ve Beşiktaş'ı kolladığını söylediği iddia edilen sözlerini de değerlendiren Çebi, "Aykut Hoca'nın o gün söylediği maçta psikolojisi nedir bilemiyorum. Giresunspor maçındaki zorlanma sonrası söylendi sanırım ama keşke söylemeseydi. Benim hocam söyleseydi böyle açıkcası ben üzülürdüm." eleştirisini yaptı.

"BAYERN MÜNİH EŞLEŞMESİNDE ŞANSIMIZ YÜZDE 51"

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih karşısında şanslarını da değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Kura çekilirken kim çıkarsa çıksın hepsi değerli takımlar diye düşündüm. Bayern Münih'in adı büyük. Çıktığı zaman söyledim, onlar da bizden çekinsin. Ben onları düşünene kadar onlarda beni düşünsün dedim. Bayern Münih'ten şansımızı az görmüyorum. %50-%50 hatta Beşiktaşlı olmamdan dolayı şansımızı %51-%49 olarak görüyorum"" sözleriyle takımına olan güvenini ortaya koydu.



Lig lideri Medipol Başakşehir'in oynadığı futboldan keyif aldığını kaydeden Çebi sözlerini şöyle tamamladı, "Başakşehir ciddiye alınması gereken bir kulüp ve takım. Zannediyorum 3-4 hafta sonra Beşiktaş gibi bir takımla uğraşacaklar işleri zor. Anonim bir şirket ve sadece futbol odaklılar. İyi yönetiliyorlar ve hocalarının da başarılı olduğunu düşünüyorum. İyi oyuncuları da var. Oynadıkları futboldan keyif alıyorum."